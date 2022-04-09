Водитель ЗАЗ Chance влетел в припаркованный большегруз и погиб на свердловской трассе

ЗАЗ Chance влетел в припаркованный на обочине большегруз на трассе «Екатеринбург-Тюмень». 43-летний водитель иномарки с просроченным водительским удостоверением погиб на месте. Мужчина дважды до этого привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения.

Авария произошла около 1 часа ночи в субботу, 9 апреля, на 26 километре автодороги «Екатеринбург-Тюмень». По информации ГИБДД Свердловской области, ЗАЗ Chance ехал со стороны Тюмени. На 26 километре трассы 47- летний водитель автомобиля Volvo с полуприцепом обнаружил, что у его большегруза лопнуло колесо. Мужчина припарковал грузовик на правой стороне обочины, выставил знак аварийной остановки и занялся «перебортовкой». Как пояснил госавтоинспекторам сам водитель большегруза, внезапно он услышал звук удара. Мужчина обнаружил врезавшийся в его Volvo ЗАЗ Chance. Водитель иномарки не подавал признаков жизни. Приехавшие на место ДТП медики зафиксировали гибель 45-летнего мужчины. По словам сотрудников ГИБДД, погибший дважды привлекался к ответственности за пьяную езду, а его водительское удостоверение было просрочено еще в начале 2022 года. При этом иномарка была снята с учета.

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