Водитель ЗАЗ Chance влетел в припаркованный большегруз и погиб на свердловской трассе

Водитель ЗАЗ Chance влетел в припаркованный большегруз и погиб на свердловской трассе
Водитель ЗАЗ Chance влетел в припаркованный большегруз и погиб на свердловской трассе
Сегодня, 14:01ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
ЗАЗ Chance влетел в припаркованный на обочине большегруз на трассе «Екатеринбург-Тюмень». 43-летний водитель иномарки с просроченным водительским удостоверением погиб на месте. Мужчина дважды до этого привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения.

Авария произошла около 1 часа ночи в субботу, 9 апреля, на 26 километре автодороги «Екатеринбург-Тюмень».

По информации ГИБДД Свердловской области, ЗАЗ Chance ехал со стороны Тюмени. На 26 километре трассы 47- летний водитель автомобиля Volvo с полуприцепом обнаружил, что у его большегруза лопнуло колесо.

Мужчина припарковал грузовик на правой стороне обочины, выставил знак аварийной остановки и занялся «перебортовкой». Как пояснил госавтоинспекторам сам водитель большегруза, внезапно он услышал звук удара. Мужчина обнаружил врезавшийся в его Volvo ЗАЗ Chance. Водитель иномарки не подавал признаков жизни. Приехавшие на место ДТП медики зафиксировали гибель 45-летнего мужчины.

По словам сотрудников ГИБДД, погибший дважды привлекался к ответственности за пьяную езду, а его водительское удостоверение было просрочено еще в начале 2022 года. При этом иномарка была снята с учета.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
дтпсмертельное дтппогибшие в дтп
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы