Российский олигарх скончался во время сеанса с шаманами

Бывший топ-менеджер «Лукойла», миллиардер Александр Субботин скончался во время сеанса с шаманами, передает Telegram-канал Mash. По данным издания, олигарх лечился нетрадиционным способом от алкоголизма, во время сеанса был использован яд жабы.
Так, в ходе встречи с шаманом мужчине стало плохо. Он почувствовал боль в сердце. Но шаман якобы отговорил его, передает Mash. Он дал ему некий препарат и уложил в постель, где тот и скончался.
Чета шаманов в скором времени увидела на кровати бездыханное тело. Тогда они позвонили правоохранителям. Им предстоит выяснить причину смерти и все обстоятельства случившегося.