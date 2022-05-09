Российский олигарх скончался во время сеанса с шаманами

Российский олигарх скончался во время сеанса с шаманами
Российский олигарх скончался во время сеанса с шаманами
Сегодня, 11:12ПроисшествияФото: pixabay.com
Миллиардер лечился у шамана от алкоголизма в том числе при помощи яда жабы. Во время одного из сеансов у него стало плохо с сердцем.

Бывший топ-менеджер «Лукойла», миллиардер Александр Субботин скончался во время сеанса с шаманами, передает Telegram-канал Mash. По данным издания, олигарх лечился нетрадиционным способом от алкоголизма, во время сеанса был использован яд жабы.

Так, в ходе встречи с шаманом мужчине стало плохо. Он почувствовал боль в сердце. Но шаман якобы отговорил его, передает Mash. Он дал ему некий препарат и уложил в постель, где тот и скончался.

Чета шаманов в скором времени увидела на кровати бездыханное тело. Тогда они позвонили правоохранителям. Им предстоит выяснить причину смерти и все обстоятельства случившегося.

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