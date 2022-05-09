Сообщение о минировании пришло в редакцию Е1

Сообщение о минировании пришло в редакцию Е1
Сообщение о минировании пришло в редакцию Е1
Сегодня, 15:27ПроисшествияФото: 1МI
Сообщение о минировании редакции Е1 поступило на корпоративную почту 9 мая около двух часов дня.

В присланном письме содержится известие о минировании редакции, а также просьба опубликовать обращение к президенту РФ с требованием отменить спецоперацию в Украине, пишет Е1.

Обращения к посланию никакого нет. Главный редактор издания Артем Беседин сообщил об инциденте по номеру 112. Ему пообещали распространить информацию по всем нужным службам.

Сегодня в редакции находятся около 10 сотрудников. Туда уже прибыли полицейские. В результате проведения осмотра никаких опасных предметов они не обнаружили.

Напомним, недавно в Екатеринбурге прошла волна ложных сообщений о минированиях школ, заводов и больниц.

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