Тагильчанин подозревается в убийстве пропавшей 35-летней жительницы Березовского

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 35-летней жительницы Березовского, которая была объявлена в розыск 6 июня. Им оказался житель Нижнего Тагила — водитель попутки, на которой девушка пыталась вернуться домой.

По факту безвестного исчезновения 35-летней жительницы Березовского, которую искали полицейские и волонтеры, в СКР было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Следователи установили, что после своего ухода из дома женщина на автомашине такси направилась в Екатеринбург. Домой она возвращалась ночью 6 июня на попутной машине. Следователи СКР и полицейские в ходе проведённых следственно-оперативных мероприятий установили владельца этой машины — 49-летнего ранее судимого жителя Нижнего Тагила, а также его местонахождение. В ходе допроса мужчина признался в совершении убийства женщины и пояснил, что сделал это с целью хищения принадлежащих ей ценных вещей, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Тело он спрятал в лесном массиве недалеко от Серовского тракта. Изначально мужчина рассказал полицейским, что высадил пассажирку возле кафе на трассе. Тот факт, что показания ложные, удалось установить благодаря детектору лжи (полиграфу). В итоге под прессом неопровержимых улик фигурант сознался в тяжком преступлении и показал место, где спрятал тело жертвы. Это 31 километр автодороги Екатеринбург — Серов. Тело потерпевшей находилось в зарослях крапивы и было тщательно замаскировано ветками деревьев. В настоящее время задержанный содержится под стражей, полиция и СК устанавливают более подробные и точные обстоятельства данного ЧП, а также других лиц, которые ранее могли пострадать от рук данного гражданина, прокомментировал TagilCity.ru начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Он отметил, что на счету тагильчанина, возможно, имеются и другие тяжкие преступления, о которых ранее потерпевшие в правоохранительные органы не сообщали. Видео: Валерий Горелых Рассказать о подобных преступлениях можно по линии 02 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61. Напомним, пропавшую 35-летнюю девушку в черном платье нашли мертвой. Последний раз она выходила на связь 6 июня и говорила по телефону с сыном. В поисках принимали участие сотрудники полиции и ПО «Лиза Алерт». Пропавшую 35-летнюю девушку в черном платье нашли мертвой под Екатеринбургом

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