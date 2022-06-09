Дело екатеринбуржца за обман World of Tanks на 670 млн передано в суд

Дело екатеринбуржца за обман World of Tanks на 670 млн передано в суд
Дело екатеринбуржца за обман World of Tanks на 670 млн передано в суд
Сегодня, 17:04ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Жителя Екатеринбурга Андрея Кирсанова будут судить за обман известной компьютерной игры World of Tanks на 670 миллионов рублей.

Мужчину подозревают в том, что он создал программы, которые смогли навредить компьютерной игре и нанести ей ущерб, сообщает пресс-служба Верх-Исетского районного суда.

За создание компьютерного вируса мужчину судят по статье 273 УК РФ. Правоохранители считают, что благодаря данным программам мужчина достиг больших высот в игре, при этом не платя за дополнительные услуги, которые сервис предлагает.

Созданных ботов мужчина продавал и другим игрокам. И они тоже, вместо того, чтобы докупать-что то в игре, добивались успехов бесплатно при помощи вредоносных программ.

Дело сперва рассматривали в Москве, а потом передали Екатеринбург. Это первый российский суд над гражданином, вмешавшимся в процесс компьютерной игры.

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