Дело екатеринбуржца за обман World of Tanks на 670 млн передано в суд

Мужчину подозревают в том, что он создал программы, которые смогли навредить компьютерной игре и нанести ей ущерб, сообщает пресс-служба Верх-Исетского районного суда.
За создание компьютерного вируса мужчину судят по статье 273 УК РФ. Правоохранители считают, что благодаря данным программам мужчина достиг больших высот в игре, при этом не платя за дополнительные услуги, которые сервис предлагает.
Созданных ботов мужчина продавал и другим игрокам. И они тоже, вместо того, чтобы докупать-что то в игре, добивались успехов бесплатно при помощи вредоносных программ.
Дело сперва рассматривали в Москве, а потом передали Екатеринбург. Это первый российский суд над гражданином, вмешавшимся в процесс компьютерной игры.