Подростки из Байкалово напали с молотком на продавщицу и забрали 22 тысячи рублей

Известно, что 20 марта школьники сговорились и продумали план нападения на продавца, чтобы украсть деньги из кассы. Мальчики разделили роли при нападении и даже распланировали, как распорядятся крадеными деньгами, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
21 марта вечером подростки пришли к магазину, где один из них передал другому металлическую часть молотка, после чего, убедившись, что в магазине нет людей, вышел и сообщил об этом своему другу. Тот зашел магазин и около 10 раз ударил женщину молотком.
Затем он забрал кассовый аппарат и сигареты, после чего убежал. Общий ущерб составил свыше 22 тысяч рублей. Дело направлено в суд.