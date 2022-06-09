Подростки из Байкалово напали с молотком на продавщицу и забрали 22 тысячи рублей

Подростки из Байкалово напали с молотком на продавщицу и забрали 22 тысячи рублей
Подростки из Байкалово напали с молотком на продавщицу и забрали 22 тысячи рублей
Сегодня, 12:29ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Подростки напали на женщину-продавца в селе Байкалово. К ответственности будут привлекать 14 и 15-летних ребят.

Известно, что 20 марта школьники сговорились и продумали план нападения на продавца, чтобы украсть деньги из кассы. Мальчики разделили роли при нападении и даже распланировали, как распорядятся крадеными деньгами, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

21 марта вечером подростки пришли к магазину, где один из них передал другому металлическую часть молотка, после чего, убедившись, что в магазине нет людей, вышел и сообщил об этом своему другу. Тот зашел магазин и около 10 раз ударил женщину молотком.

Затем он забрал кассовый аппарат и сигареты, после чего убежал. Общий ущерб составил свыше 22 тысяч рублей. Дело направлено в суд.

Сюжеты:
Новости УрФО
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