Журналистка обвинила екатеринбургского бизнесмена в нападении

Журналистка обвинила екатеринбургского бизнесмена в нападении
Журналистка обвинила екатеринбургского бизнесмена в нападении
Сегодня, 08:25ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
О факте нападения предпринимателя, препятствовавшего подготовке репортажа в Екатеринбурге, сообщила корреспондент «Областного телевидения» Анастасия Якушева.

Инцидент случился в районе ВИЗ уральской столицы на фоне еще одного происшествия. Там полыхал банный комплекс, а корреспондент с оператором приехали на задание — снять и описать происходящее.

Когда работники телеканала предприняли попытку зафиксировать состояние бань изнутри, владелец бань, по их словам, сначала толкнул оператора, а затем повалил и корреспондентку, в результате, травмировавшую руку.

В оздоровительном центре бань и саун не отрицают, что высказали журналистам недовольство их обременительным присутствием и попросили уйти, чтобы те не мешали пожаротушению. Тем не менее, администрация фирмы заявляет об отсутствии каких-либо противоправных действий в их адрес.

Корреспондент канала написала заявление о нанесении ущерба ее здоровью, МВД Екатеринбурга проводит разбирательство, сообщает Е1.

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