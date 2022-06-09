Журналистка обвинила екатеринбургского бизнесмена в нападении

В оздоровительном центре бань и саун не отрицают, что высказали журналистам недовольство их обременительным присутствием и попросили уйти, чтобы те не мешали пожаротушению. Тем не менее, администрация фирмы заявляет об отсутствии каких-либо противоправных действий в их адрес.