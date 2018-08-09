Разорвало напополам: водитель «Ижа» погиб в ДТП с грузовиком под Невьянском

9 августа в 10:00 на перекрёстке улиц Дзержинского и Ленина автомобиль «Иж-2717» не уступил дорогу Renault Premium. По информации очевидцев, грузовик, перевозивший щебень, на полной скорости врезался в «Иж», который от удара разорвало на две части.