Разорвало напополам: водитель «Ижа» погиб в ДТП с грузовиком под Невьянском
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Смертельная авария произошла под Невьянском. Грузовик со щебнем протаранил автомобиль «Иж», который от удара разорвало напополам. Водитель легковой машины погиб на месте, пассажир госпитализирован.
9 августа в 10:00 на перекрёстке улиц Дзержинского и Ленина автомобиль «Иж-2717» не уступил дорогу Renault Premium. По информации очевидцев, грузовик, перевозивший щебень, на полной скорости врезался в «Иж», который от удара разорвало на две части.
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Как сообщает E1.ru, в результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля, его пассажир доставлен в больницу Невьянска. Установить подробности произошедшего ДТП и определить степень вины каждого из участников теперь предстоит сотрудникам дорожной полиции.
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