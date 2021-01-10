В Екатеринбурге на Уралмаше жители 60 домов остались без отопления и горячей воды

В Екатеринбурге на Уралмаше жители 60 домов остались без отопления и горячей воды

Сегодня, 11:49ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге жители 60 многоквартирных домов пожаловались на отключение отопления и горячей воды.

Жители сообщают, что такое явление — не редкость для их района, пишет E1.

Постоянно что-то перекапывают, чинят, но это всё временно. И вот опять крупная авария на перекрестке Ломоносова — Победы. А за окном -20. Почему нельзя короткий отрезок в три сотни метров починить как следует? негодует местная жительница.

Кроме того, жильцы сообщили, что Екатеринбургская теплосетевая компания по восемь раз в году ремонтирует участки теплопровода.

В ЕТК изданию сообщили, что работы по устранению аварии велись всю ночь и были завершены к 9.40.

Напомним, 8 января из-за прорыва на теплотрассе жители поселка под Нижним Тагилом остались без отопления. Авария затронула около 800 жителей Новоасбеста. Устранили повреждение 9 января около 5.00.

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