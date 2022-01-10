В Нью-Йорке в пожаре погибли 19 человек

Соответствующую информацию предоставил телеканал CNN со ссылкой на мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и Комиссара пожарного департамента (FDNY) Дэниела Нигро, пишет 360tv.ru.
При пожаре пострадали 63 человека. Адамс назвал день ужасным для Нью-Йорка, а также отметил, что последствия данного пожара «принесут боль и отчаяние».
Как информирует FDNY, очаг возгорания располагался в двухуровневой квартире на втором и третьем этажах 19-этажного дома. Дверь помещения была открыта, из-за чего все здание быстро наполнилось дымом.
У себя на странице в Twitter пожарный департамент Нью-Йорка опубликовал видео пожара. На кадрах можно увидеть, как пламя вырывается из окна на втором этаже. Пожарные поднимаются по приставной лестнице, чтобы потушить огонь, а в небо поднимается густой дым черного цвета.
Большую часть погибших обнаружили на лестнице: тела лежали практически на каждом этаже здания.
Как отметил глава пожарного департамента, основной причиной смерти стало отравление дымом. Он также добавил, что по числу жертв пожар может быть самым крупным в Нью-Йорке в течение последних лет.