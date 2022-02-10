Дом и три автомобиля в уральском селе из-за неисправной печи уничтожен пожаром

Сообщение о возгорании пожарные получили в седьмом часу утра. На место происшествия были направлены боевые расчеты МЧС, но отстоять строение от огня не удалось. Кроме дома уничтожены два грузовых и один легковой автомобили. Площадь повреждений составила 126 квадратных метров.
К настоящему моменту подробности ЧП известны. В сгоревшем жилище ночевала семья. Утром хозяин дома растопил в подвале печь, а через час оттуда повалил дым. Мужчина, женщина и ребенок выбежали на улицу.
Борьбу с огнем вели четыре боевых расчета, в том числе добровольная пожарная охрана села Краснополье. Предварительной причиной возгорания стало неправильное устройство печи и дымохода, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.