Дом и три автомобиля в уральском селе из-за неисправной печи уничтожен пожаром

Сообщение о возгорании пожарные получили в седьмом часу утра. На место происшествия были направлены боевые расчеты МЧС, но отстоять строение от огня не удалось. Кроме дома уничтожены два грузовых и один легковой автомобили. Площадь повреждений составила 126 квадратных метров.