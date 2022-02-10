ФСБ Свердловской области: Подростка-минера школ «курировали» из-за рубежа

ФСБ РФ: Минера свердловских школ «курировали» из-за рубежа

Молодой человек был участником тематического сообщества в мессенджере. После каждой рассылки от отчитывался перед наставником, заявили в ФСБ.

В группе, в которой состоял гимназист, детально обсуждали методы лжеминирований и их результаты, сообщили в пресс-службе свердловского управления ФСБ РФ. В ведомстве уточнили, что «куратор» из-за рубежа появился у подростка летом прошлого года. Он обучил его правилам рассылки информации о якобы заложенных в зданиях взрывчатках. Молодой человек пользовался анонимайзерами. Напомним, с волной «минирований» Екатеринбург столкнулся в начале третьей четверти. Утром 12 января школы начали массово эвакуировать. Впоследствии лжеминеры направляли аналогичные сообщения администрациям колледжей и вузов. Некоторые учебные заведения тогда даже перешли на удаленный формат обучения.

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