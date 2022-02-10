ФСБ Свердловской области: Подростка-минера школ «курировали» из-за рубежа

В группе, в которой состоял гимназист, детально обсуждали методы лжеминирований и их результаты, сообщили в пресс-службе свердловского управления ФСБ РФ.
В ведомстве уточнили, что «куратор» из-за рубежа появился у подростка летом прошлого года. Он обучил его правилам рассылки информации о якобы заложенных в зданиях взрывчатках. Молодой человек пользовался анонимайзерами.
Напомним, с волной «минирований» Екатеринбург столкнулся в начале третьей четверти. Утром 12 января школы начали массово эвакуировать. Впоследствии лжеминеры направляли аналогичные сообщения администрациям колледжей и вузов. Некоторые учебные заведения тогда даже перешли на удаленный формат обучения.