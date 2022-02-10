Свердловчанин зарезал бывшую жену и обратился к гадалке

44-летний гражданин совершил преступление в мае минувшего года. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что в тот роковой день злоумышленник был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Мужчина явился к бывшей жене и устроил скандал. В какой-то момент он схватил кухонный нож и стал наносить женщине удары. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Тело обнаружила на следующий день хозяйка квартиры, которой не удалось дозвониться до арендаторов.
После совершения убийства свердловчанин пришел к матери. Он попросил ее обратиться к гадалке, чтобы та сказала, жива ли экс-супруга. Ворожея ответила, что да. Бывший муж успокоился и не предпринял никаких мер по оказанию помощи.
В ведомстве сообщили, что у мужчины уже есть судимости — ранее он нес уголовную ответственность за разбойное нападение и за убийство.