Свердловчанин зарезал бывшую жену и обратился к гадалке

Свердловчанин зарезал бывшую жену и обратился к гадалке
Свердловчанин зарезал бывшую жену и обратился к гадалке
Сегодня, 14:07ПроисшествияФото: 1MI

Житель Свердловской области зарезал бывшую жену и обратился к гадалке

Вынесен приговор жителю Сысерти, зарезавшему свою экс-супругу. Свердловчанину дали 12 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

44-летний гражданин совершил преступление в мае минувшего года. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что в тот роковой день злоумышленник был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мужчина явился к бывшей жене и устроил скандал. В какой-то момент он схватил кухонный нож и стал наносить женщине удары. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Тело обнаружила на следующий день хозяйка квартиры, которой не удалось дозвониться до арендаторов.

После совершения убийства свердловчанин пришел к матери. Он попросил ее обратиться к гадалке, чтобы та сказала, жива ли экс-супруга. Ворожея ответила, что да. Бывший муж успокоился и не предпринял никаких мер по оказанию помощи.

В ведомстве сообщили, что у мужчины уже есть судимости — ранее он нес уголовную ответственность за разбойное нападение и за убийство.

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