В Екатеринбурге 4 день ищут молодого мужчину с психическим заболеванием

В Екатеринбурге 4 день ищут молодого мужчину с психическим заболеванием
В Екатеринбурге 4 день ищут молодого мужчину с психическим заболеванием
Сегодня, 14:07ПроисшествияФото: 1MI

Пропавшего в Екатеринбурге молодого мужчину разыскивают 4 день

На территории Екатеринбурга проводится поисково-спасательная операция. Ее участники разыскивают без вести пропавшего мужчину с психическим заболеванием.

7 февраля в Екатеринбурге, в микрорайоне Химмаш, пропал 28-летний мужчина. Произошло это на перекрестке улиц Грибоедова и Косарева, когда горожанин ехал в автомобиле вместе со своей мамой.

По неизвестной причине родственники поссорились, сын выскочил на проезжую часть и убежал в неизвестном направлении.

Фото:ЛизаАлерт

Дома молодой человек не появляется четвертые сутки. Мать о нем беспокоится, так как он не принимает лекарство от психического заболевания, передает 66.Ру.

Приметы без вести пропавшего:

  • рост — 185 сантиметров;
  • телосложение — полное;
  • глаза — карие;
  • волосы — тёмно-русые.

Был одет:

  • тёмно-синяя куртка;
  • чёрные спортивные штаны;
  • чёрные сапоги;
  • серая шапка;

Особые приметы:

  • носит очки.

Всех, кому что-либо известно об этом человеке, просят позвонить в поисковый отряд «Лиза Алерт» по номеру 8 (800) -700 — 74 — 72, или в полицию на номер 112.

Сюжеты:
Екатеринбург
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