В Екатеринбурге 4 день ищут молодого мужчину с психическим заболеванием

7 февраля в Екатеринбурге, в микрорайоне Химмаш, пропал 28-летний мужчина. Произошло это на перекрестке улиц Грибоедова и Косарева, когда горожанин ехал в автомобиле вместе со своей мамой.
По неизвестной причине родственники поссорились, сын выскочил на проезжую часть и убежал в неизвестном направлении.
Дома молодой человек не появляется четвертые сутки. Мать о нем беспокоится, так как он не принимает лекарство от психического заболевания, передает 66.Ру.
Приметы без вести пропавшего:
Был одет:
Особые приметы:
Всех, кому что-либо известно об этом человеке, просят позвонить в поисковый отряд «Лиза Алерт» по номеру 8 (800) -700 — 74 — 72, или в полицию на номер 112.