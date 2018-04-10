51-летняя жительница Невьянска предстанет перед судом за нападение на полицейского
10 апреля, 10:35Происшествия
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51-летняя жительница Невьянска предстанет перед судом за нападение на полицейского.
В марте 2018 года пьяная жительница города в отделе полиции применила насилие в отношении сотрудника ППС. На нее было заведено уголовное дело.
На данный момент собраны необходимые доказательства, и уголовное дело в отношении женщины направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
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