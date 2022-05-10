Автодороги Свердловской области накрыл дым из-за пожаров

Автодороги Свердловской области накрыл дым из-за пожаров
Автодороги Свердловской области накрыл дым из-за пожаров
Сегодня, 14:28ПроисшествияФото: 1МI
В связи с природными пожарами, которые возникают в Свердловской области, на региональных трассах очень жарко, а также сгустился дым.

По дороге в поселок Шаль горит сухая трава. Дым стоит на Серовском и Тюменском трактах, пишет Е1.

По словам очевидцев, в дыму сейчас находится трасса в сторону поселка Косулино. Водители медленно едут друг за другом на включенной аварийке.

В свердловском департаменте лесного хозяйства рассказали, что на сегодняшний день в регионе существуют девять природных пожаров. Локализованы пять из них. Помимо спасателей в ликвидации возгораний участвует и спецтехника.

Напомним, в Екатеринбурге сегодня, 10 мая, в некоторых районах из-за пожаров стоит смог и ощущается запах гари.

Сюжеты:
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