Из-за природных пожаров свердловские трассы находятся в дыму

Из-за природных пожаров свердловские трассы находятся в дыму
Из-за природных пожаров свердловские трассы находятся в дыму
Сегодня, 17:00ПроисшествияФото: pixabay.com
В Свердловской области наблюдалось 9 пожаров, 5 из которых к настоящему моменту удалось потушить.

На территории всех Свердловской области в последние дни наблюдается множество природных пожаров. О них разным СМИ и в соцсетях сообщают очевидцы событий.

К примеру, изданию Е1 со слов очевидцев стало известно, что в дыму находится Серовский тракт, а также Тюменский. Еще пожар наблюдается в области поселка Косулино. Там дымом заволокло участок трассы.

По информации регионального департамента лесного хозяйства, в области сейчас бушую девять природных пожаров. Пять из них уже потушили. Задействованы спасатели и спецмашины.

Отмечается, что рассказать о пожаре можно в мобильном приложении «Берегите лес».

Материалы по теме:
пожарпожары в Свердловской области
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы