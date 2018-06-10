Два тагильских хирурга попадут под суд из-за смерти 58-летнего пациента

В марте 2017 года в Демидовскую больницу поступил мужчина 58-ми лет с внутренним кровотечением некриминального характера. Как установили следователи, хирурги избрали неверный способ оказания медпомощи для остановки кровотечения, в результате чего смерть мужчины наступила через два дня после операции.