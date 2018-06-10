Два тагильских хирурга попадут под суд из-за смерти 58-летнего пациента
10 июня, 11:15Происшествия
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В Нижнем Тагиле будут судить двух женщин-хирургов, которых обвиняют в непрофессионально оказанной медицинской помощи, приведшей к смерти пациента.
Сюжеты: Нижний Тагил
В марте 2017 года в Демидовскую больницу поступил мужчина 58-ми лет с внутренним кровотечением некриминального характера. Как установили следователи, хирурги избрали неверный способ оказания медпомощи для остановки кровотечения, в результате чего смерть мужчины наступила через два дня после операции.
Был проведён комплекс экспертиз. В ходе расследования была установлена причинно-следственная связь между действиями врачей и смертью тагильчанина.
Медиков обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, передаёт URA.RU.
Напомним, другой тагильский хирург Роман Уланов был признан виновным в смерти хоккеиста Сергея Симонова.
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