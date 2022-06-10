Полчища комаров атаковали жителей села Ставропольского края

Полчища комаров атаковали жителей села Ставропольского края
Полчища комаров атаковали жителей села Ставропольского края
Сегодня, 10:00ПроисшествияЕлена ОзероваФото: pexals.com
Комары в огромных количествах залетают в окна жителей одного из сел Ставрополя.

Полчища комаров атаковало жителей села Ставропольского края. Они забили щели в окнах, комарами буквально покрыты подоконники, москитные сетки и внешние стены домов, пишет «Федералпресс».

Местные жители возмущаются, что их отравлением никто не занимается. Также они недовольны тем, что «кровопийцы» забивают дыхательные пути их животных. Из-за этого они могут задохнуться и умереть.

Видео:Федерал Пресс

В комментариях к опубликованному видео пользователи соцсетей пишут, что, вероятно, рядом есть болото. Также она задаются вопросами, например о том, на ком же лежит обязанность по устранению назойливых насекомых.

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