В Екатеринбурге на ходу воспламенилась машина-пылесос

В Екатеринбурге на Ботанике на ходу загорелась машина-пылесос. Машина сгорела.
Как рассказали очевидцы Е1, огонь на машине стал заметен, когда она ехала. Горение длилось около четырех минут, после чего приехали спасатели и стали тушить технику.
Пострадавших в ходе ЧП нет. Спасатели уточнили, что воспламенение произошло по адресу: улица Шварца, 17. Коммунальный автомобиль на площади два квадратных метра сгорел до тла.
Тушили технику на протяжении чуть более пяти минут усилиями восьми работников пожарной службы.