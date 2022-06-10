В Екатеринбурге на ходу воспламенилась машина-пылесос

В Екатеринбурге на ходу воспламенилась машина-пылесос
В Екатеринбурге на ходу воспламенилась машина-пылесос
Сегодня, 14:44ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
На ходу в Екатеринбурге сгорела коммунальная техника.

В Екатеринбурге на Ботанике на ходу загорелась машина-пылесос. Машина сгорела.

Как рассказали очевидцы Е1, огонь на машине стал заметен, когда она ехала. Горение длилось около четырех минут, после чего приехали спасатели и стали тушить технику.

Пострадавших в ходе ЧП нет. Спасатели уточнили, что воспламенение произошло по адресу: улица Шварца, 17. Коммунальный автомобиль на площади два квадратных метра сгорел до тла.

Тушили технику на протяжении чуть более пяти минут усилиями восьми работников пожарной службы.

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