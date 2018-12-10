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Превышение полномочий: полицейские из Нижнего Тагила по делу Головко уедут в колонию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Превышение полномочий: полицейские из Нижнего Тагила по делу Головко уедут в колонию

Сегодня, 12:18ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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