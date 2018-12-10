Превышение полномочий: полицейские из Нижнего Тагила по делу Головко уедут в колонию

В причинении вреда, повлекшего смерть, - не виновны При этом обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, были с экс-полицейских сняты.

Анатолий Быков получил срок 3 года и 2 месяца, он не сможет занимать должности в течение 2 лет. Также будет лишен звания.

Время нахождения зачесть в срок лишения свободы: 2 дня дома - 1 день в колони, озвучила судья.

Быков был взят под стражу в зале суда.

Панова Дмитрия Михайловича признать виновным в совершении преступления - превышение служебных полномочий. Назначить лишение свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать должность 2 года. Лишить Панова специального звания младшего лейтенанта полиции. Взять Панова под стажу в зале суда. Наказание начнется с 10 декабря 2018 года.

По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Дмитрий Панов был оправдан и теперь имеет право на реабилитацию.

Егор Ялунин отправлен в колонию на 3 года и 4 месяца.

Назначить наказание сроком 3 года 4 месяца с пребыванием в колонии общего режима, лишением права принимать правоохранительную должность сроком на 2 года. Лишить специального звания старшего лейтенанта. Срок наказания исчислять с 10 декабря 2018 года. Оправдать Ялунина в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст 111 УК РФ в связи с непричастностью в совершении преступления. Признать право на реабилитацию.

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Родственники приговором не довольны Я не согласна. Буду сегодня писать апелляцию. Рассчитывала минимум на 8 лет для виновных,рассказала TagilCity.ru Екатерина - сестра погибшего.

Бывшая жена покойного воспитывает 10-летнего сына от Станислава. Женщина рассказывает, что они жили и после развода, на глазах у нее слезы.

Мы жили и после развода. Я в шоке от другой семьи, детей грязью поливают. И кричат проклятия после оглашения приговора - «Чтоб вы сдохли»,говорит бывшая жена погибшего Степанида Головко.

Суд учел смягчающие обстоятельства Судья Ленинского суда Нижнего Тагила учла, что обвиняемые помогали погибшему, а также положительно характеризуются на службе.

В частности, старший лейтенант полиции Панов помогал потерпевшему, обработал рану и вызвал скорую. Ранее характеризовался положительно и к ответственности не привлекался.

Ялунин также помогал потерпевшему. У Быкова имеется семья и малолетний ребенок, он также ранее характеризовался положительно.