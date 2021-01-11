«Пнула в живот»: в Нижнем Тагиле в пиццерии женщины устроили разборки из-за детей

По ее словам, она с друзьями и детьми зашли в пиццерию, чтобы поесть. Дети играли в отведенном для них уголке. Сидящие рядом женщины сделали замечание, что они сильно шумят и мешают им «культурно отдыхать». Затем они стали на весь зал нецензурно выражаться и оскорблять детей.