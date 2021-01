«Пнула в живот»: в Нижнем Тагиле в пиццерии женщины устроили разборки из-за детей

10 января в пиццерии «Паприка», расположенной на перекрестке улиц Красноармейская и Ломоносова, произошла драка.

Сообщение о конфликте между женщинами поступило в полицию в 17.20, на место происшествие выезжали сотрудники отдела полиции №16. Опрошены все участники инцидента, принято заявление от женщины 1981 года рождения, которая просит привлечь к ответственности женщину, ударившую ее ногой в живот,рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское». Сейчас по факту проводится проверка. В паблике «Инцидент Нижний Тагил» свидетельница рассказала подробности произошедшего. По ее словам, она с друзьями и детьми зашли в пиццерию, чтобы поесть. Дети играли в отведенном для них уголке. Сидящие рядом женщины сделали замечание, что они сильно шумят и мешают им «культурно отдыхать». Затем они стали на весь зал нецензурно выражаться и оскорблять детей. По словам подписчицы, женщины были пьяны. За соседним столиком сидела мать с тремя детьми и своей мамой. Они тоже сделали замечание неадекватным женщинам. Вот, видимо, это-то и стало последней каплей… Тут-то этих «культурно отдыхающих» женщин почтенного возраста просто бомбануло, что называется, причем по полной программе,сообщила подписчица. Свидетельница написала, что попросила персонал вмешаться в конфликт, после чего мужчина попросил их вести себя потише, не пугать детей и посетителей. Но разгоряченные алкоголем женщины решили снять семью, которая сделала им замечание на телефон. При этом они угрожали выложить это в интернет. Далее одна из «супер героинь» вдруг прямо с разбегу пнула в живот ту молодую маму, а потом и вообще началась потасовка, в которой были нанесены побои и бабушке, и маме,пишет женщина. После этого у младшего ребенка от страха случилась истерика. Приехавшая полиция доставила неадекватных женщин в отдел полиции. Пострадавшим пришлось вызвать скорую помощь, девушка обратилась за помощью в травму.

