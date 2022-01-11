Гимназистов в Екатеринбурге второй раз за два дня эвакуировали из-за анонимки

Гимназистов в Екатеринбурге второй раз за два дня эвакуировали из-за анонимки
Гимназистов в Екатеринбурге второй раз за два дня эвакуировали из-за анонимки
Сегодня, 10:26ПроисшествияФото: 1MiMediainvest.ru
Гимназия № 161 в Екатеринбурге попала в прицел неизвестного злоумышленника. Уже второй раз за два дня там проводят эвакуацию.

Этим утром воздух в Екатеринбурге рвали звуки сирен оперативных служб. Кавалькада из машин МЧС, Рогвардии, МВД и скорой помощи со специальными сигналами двигалась на юго-запад свердловской столицы, к гимназии № 161. Тому самому образовательному учреждению, откуда днем ранее уже проводилась эвакуация. И вот очередной экстренный выезд на вызов. Потому что поступил сигнал о заминировании здания. Как и в прошлый раз, анонимный, в виде электронного письма.

Дети успели отучиться только один урок. Вместе с учителями они вышли на мороз, после чего силовики стали обследовать коридоры, кабинеты, подсобки.

Родители возмущены и задают немало вопросов. Один из них: почему полиция не нашла источник анонимок, который мешает гимназистам учиться? И если бы только им одним, ведь за последнее время это уже не единичный случай для города. «Звоночки» о заминировании гимназий и школ раздаются еще с прошлого года, но злоумышленники пока неуловимы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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