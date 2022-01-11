В самолете Дубай — Екатеринбург «громкую» пассажирку закрыли в туалете

В самолете Дубай — Екатеринбург «громкую» пассажирку закрыли в туалете
В самолете Дубай — Екатеринбург «громкую» пассажирку закрыли в туалете
Сегодня, 09:59ПроисшествияФото: 1МI
На борту самолета рейсом Дубай — Екатеринбург 8 января произошло ЧП. Одна женщина закатила скандал и была закрыта в туалете.

Из Дубая в Екатеринбург возвращался самолет «Уральских авиалиний». Пассажиры уже занимали свои места, когда произошел конфликт. Одна женщина заявила что ее ударил мужчина. И стала возмущаться на весь салон.

Как результат, борт задержали на полтора часа. Это при том, что из точки отправления в пункт назначения лайнер следует примерное пять часов.

Выяснилось, что у зачинщицы конфликта было место 15 С, но другой пассажир с ней поменялся, чтобы сесть вместе с женой и ребенком. И пассажирка позже начала приставать к этой семье. Она громко смеялась и не реагировала на замечания.

Аэропорт «Кольцово» Екатеринбурга борт не принял. Из-за снегопада диспетчер перенаправил самолет в Челябинск. Пассажирам об этом сообщили. «Громкой» женщине это не понравилось. Она опять возмутилась.

Мужчина, с которым она и поменялась местами, не удержался от замечания и тут же получил «отповедь». Оскорбления прозвучали в адрес всей семьи, в том числе и ребенка.

Бортпроводники не остались к этому равнодушными и сообщили о конфликте экипажу. Пилоты радировали о проблеме на землю, вот почему в Челябинске самолет уже встречали полицейские.

Узнав в чем дело, даму изолировали в туалете от других пассажиров. Только это на нее и подействовало, сообщает Е1.

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Екатеринбург
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