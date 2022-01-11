Из Дубая в Екатеринбург возвращался самолет «Уральских авиалиний». Пассажиры уже занимали свои места, когда произошел конфликт. Одна женщина заявила что ее ударил мужчина. И стала возмущаться на весь салон.
Как результат, борт задержали на полтора часа. Это при том, что из точки отправления в пункт назначения лайнер следует примерное пять часов.
Выяснилось, что у зачинщицы конфликта было место 15 С, но другой пассажир с ней поменялся, чтобы сесть вместе с женой и ребенком. И пассажирка позже начала приставать к этой семье. Она громко смеялась и не реагировала на замечания.
Аэропорт «Кольцово» Екатеринбурга борт не принял. Из-за снегопада диспетчер перенаправил самолет в Челябинск. Пассажирам об этом сообщили. «Громкой» женщине это не понравилось. Она опять возмутилась.
Мужчина, с которым она и поменялась местами, не удержался от замечания и тут же получил «отповедь». Оскорбления прозвучали в адрес всей семьи, в том числе и ребенка.
Бортпроводники не остались к этому равнодушными и сообщили о конфликте экипажу. Пилоты радировали о проблеме на землю, вот почему в Челябинске самолет уже встречали полицейские.
Узнав в чем дело, даму изолировали в туалете от других пассажиров. Только это на нее и подействовало, сообщает Е1.