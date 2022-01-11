В жилом доме Южно-Сахалинска взорвался газ

В жилом доме Южно-Сахалинска взорвался газ
В жилом доме Южно-Сахалинска взорвался газ
Сегодня, 16:45ПроисшествияФото: wikimedia.org
В Южно-Сахалинске 11 января в жилом домовладении взорвался газ. Погиб один человек, жильцов начали эвакуировать. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Сахалинской области.

«Южно-Сахалинск, улица Южно-Сахалинская, 19. Произошел хлопок газа. Один человек погиб, идет эвакуация жителей», — приводит сообщение издание ТАСС, пишет 360tv.ru.

Как отмечают местные власти, в данный момент на месте случившегося работают спасатели МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». Там же располагаются пожарные, скорая помощь и полиция.

Кроме того, власти уточнили, что уже сообщили о происшествии градоначальнику Сергею Надсадину.

По словам очевидцев, взрыв случился на первом этаже домовладения. Взрывной волной в квартире выбило окна и двери. Сведений о погибшем нет, как и информации о других пострадавших.

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