Девушка в Екатеринбурге на улице Машинной выпала из окна высотки и погибла

По сообщениям очевидцев, девушка выпала из окна многоквартирного дома. Она попала на забор, которым огорожена яма, вырытая коммунальщиками в ходе аварийных работ.
Прохожие вызвали скорую помощь, но пострадавшая скончалась до приезда медиков.
Первыми на место происшествия прибыли полицейские, а бригада медиков — позже, сообщили соседи погибшей.
Сообщалось, что девушку вытаскивали из ямы. Однако по уточненным данным, это не так. При ударе о землю у жительницы дома оторвало руку, сообщает Е1.
Также известно, что девушка была мамой. Сиротой осталась малолетняя дочь.
Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.
Похожий случай 9 февраля произошел в Первоуральске. Из окна роддома выпала молодая женщина. Это случилось после телефонного разговора с мужем. В настоящее время пострадавшая в больнице Екатеринбурга. У пациентки множественные переломы.