Девушка в Екатеринбурге на улице Машинной выпала из окна высотки и погибла

Девушка в Екатеринбурге на улице Машинной выпала из окна высотки и погибла
Девушка в Екатеринбурге на улице Машинной выпала из окна высотки и погибла
Сегодня, 10:34ПроисшествияФото: 1MI

В Екатеринбурге погибла выпавшая из окна девушка

Вечером 10 февраля у дома № 46 на улице Машинной екатеринбуржцы нашли травмированную девушку. Они вызвали скорую помощь, но пострадавшая умерла.

По сообщениям очевидцев, девушка выпала из окна многоквартирного дома. Она попала на забор, которым огорожена яма, вырытая коммунальщиками в ходе аварийных работ.

Прохожие вызвали скорую помощь, но пострадавшая скончалась до приезда медиков.

Первыми на место происшествия прибыли полицейские, а бригада медиков — позже, сообщили соседи погибшей.

Сообщалось, что девушку вытаскивали из ямы. Однако по уточненным данным, это не так. При ударе о землю у жительницы дома оторвало руку, сообщает Е1.

Также известно, что девушка была мамой. Сиротой осталась малолетняя дочь.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Похожий случай 9 февраля произошел в Первоуральске. Из окна роддома выпала молодая женщина. Это случилось после телефонного разговора с мужем. В настоящее время пострадавшая в больнице Екатеринбурга. У пациентки множественные переломы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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