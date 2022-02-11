Полицейских из Екатеринбурга обвинили в вымогательстве денег у иностранца

Правозащитница Валентина Чупик проинформировала о том, что Хайриддин Одинаев был задержан у дома. Он попросил силовиков представиться, но они силой усадили его в служебный автомобиль и доставили в отделение Верх-Исетского района.
Затем гражданина Таджикистана якобы отвезли в лес. Иностранец утверждает, что сотрудники полиции запугивали его, вымогая деньги. Инцидент произошел поздним вечером во вторник, 8 февраля. Однако, никаких доказательств нет, пишет Е1.
Суд вынес решение, по которому Хайриддин Одинаев обязан выплатить штраф в размере трех тысяч рублей. Из постановления инстанции следует, что гражданин Таджикистана отказался подчиняться законным требованиям представителей органов внутренних дел. Валентина Чупик сообщила, что решение суда будет обжаловано.