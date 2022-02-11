Полицейских из Екатеринбурга обвинили в вымогательстве денег у иностранца

Полицейских из Екатеринбурга обвинили в вымогательстве денег у иностранца
Полицейских из Екатеринбурга обвинили в вымогательстве денег у иностранца
Сегодня, 14:28ПроисшествияФото: 1MI

Сотрудников полиции из Екатеринбурга обвинили в вымогательстве у иностранца

Суд Екатеринбурга выписал штраф гражданину Таджикистана, предъявившему обвинения в вымогательстве сотрудникам полиции.

Правозащитница Валентина Чупик проинформировала о том, что Хайриддин Одинаев был задержан у дома. Он попросил силовиков представиться, но они силой усадили его в служебный автомобиль и доставили в отделение Верх-Исетского района.

Затем гражданина Таджикистана якобы отвезли в лес. Иностранец утверждает, что сотрудники полиции запугивали его, вымогая деньги. Инцидент произошел поздним вечером во вторник, 8 февраля. Однако, никаких доказательств нет, пишет Е1.

Суд вынес решение, по которому Хайриддин Одинаев обязан выплатить штраф в размере трех тысяч рублей. Из постановления инстанции следует, что гражданин Таджикистана отказался подчиняться законным требованиям представителей органов внутренних дел. Валентина Чупик сообщила, что решение суда будет обжаловано.

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Екатеринбург
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