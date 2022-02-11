У выпавшей из окна высотки в Екатеринбурге девушки осталась малолетняя дочь

У выпавшей из окна высотки в Екатеринбурге девушки осталась малолетняя дочь
У выпавшей из окна высотки в Екатеринбурге девушки осталась малолетняя дочь
Сегодня, 12:26ПроисшествияФото: 1MI

В Екатеринбурге дочь выпавшей из окна свердловчанки осталась без матери

Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства гибели молодой жительницы Екатеринбурга, которая выпала из окна высотки.

Дом № 46 на улице Машинной в Екатеринбурге попал в криминальные сводки 10 февраля. Вечером на ограждение ямы около его стены упала девушка. По словам очевидцев, это жительница одной из квартир.

Данный многоквартирный дом сдали в эксплуатацию в 2015 году. Согласно открытым данным, основной контингент проживающих в нем — люди в возрасте от 35 до 54 лет. И в равных долях — остальные: менее 24 лет; 25 лет — 34 года; старше 55 лет.

На каждом из 26 этажей, по данным технического паспорта, по 8 квартир. Здание находится в 9 минутах от остановки метро «Ботаническая» и в 15 минутах — от остановки метро «Чкаловская». У многих семей есть дети, а жилые помещения взяты в ипотеку.

У погибшей девушки остался пятилетний ребенок. Девочка. Ничего определенного о них соседи сказать не смогли.

Ранее, 9 февраля, в Первоуральске чуть не погибла пациентка роддома. Поговорив с мужем по телефону, она выпала из окна и получила травмы. В больницу Екатеринбурга пострадавшую перевозили вертолетом санавиации.

Сюжеты:
Екатеринбург
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