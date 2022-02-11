У выпавшей из окна высотки в Екатеринбурге девушки осталась малолетняя дочь

Данный многоквартирный дом сдали в эксплуатацию в 2015 году. Согласно открытым данным, основной контингент проживающих в нем — люди в возрасте от 35 до 54 лет. И в равных долях — остальные: менее 24 лет; 25 лет — 34 года; старше 55 лет.