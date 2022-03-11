Насмерть замерзли в лесу 8 марта два жителя Верхней Салды

Жители Верхней Салды 26 и 27 лет отправились 8 марта в лес отдохнуть и выпить спиртное. В результате они заблудились и замерзли насмерть.

В ЕДДС Нижней Салды молодые люди обратились сами. Один из них около 8 часов вечера позвонил оператору, но где находится сказать не мог. Информация была передана в полицию. Когда правоохранители смогли дозвониться, оказалось, что мужчина в состоянии сильного опьянения. Разобрать, что он говорит сложно, а тем более выяснить местоположение, пишет Vsalde.ru. По имени и фамилии полицейские нашли, где проживает молодой человек. Дома была мама. Она пояснила, что друзья ушли в лес в район Лысой горы. Полицейские осмотрели квадрат в этой местности, но безуспешно. К 22.00 телефон звонившего уже был недоступен. Поиски продолжились утром. В результате в нескольких десятках метров от дороги в лесу были найдены следы присутствия мужчин. Они шли не к дороге, а по целине параллельно улице Районная. Вскоре были найдены и сами мужчины. Они скончались. По факту гибели обоих Следственным комитетом по Верхней Салде проводится проверка.

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