Мужчина вскрыл вены в отделе полиции № 17 Нижнего Тагила

Мужчина вскрыл вены в отделе полиции № 17 Нижнего Тагила
Мужчина вскрыл вены в отделе полиции № 17 Нижнего Тагила
Сегодня, 12:54ПроисшествияФото: 1MI
В отделении полиции № 17 на улице Окунева в Нижнем Тагиле мужчина вскрыл себе вены. Он был задержан по административной статье.

Мужчину успели спасти, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил произошедшее.

Инцидент, по его словам, произошел 9 апреля. Мужчина был остановлен на улице для проверки документов. Он находился в состоянии опьянения в общественном месте. Медосвидетельствование показало, что задержанный находится под «мухой». Он был доставлен в отделение для составления протокола.

Пострадавшим оказался местный житель 1975 года рождения. Он ранее 9 раз привлекался к уголовной ответственности. Во время составления документов он решил избежать задержания, достал лезвие изо рта и дважды порезал запястье.

Госпитализация в результате не потребовалась, так как сами полицейские и прибывшие медики оказали своевременную помощь. Также мужчина получил штраф.

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