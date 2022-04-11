Мужчина вскрыл вены в отделе полиции № 17 Нижнего Тагила

В отделении полиции № 17 на улице Окунева в Нижнем Тагиле мужчина вскрыл себе вены. Он был задержан по административной статье.

Мужчину успели спасти, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил произошедшее. Инцидент, по его словам, произошел 9 апреля. Мужчина был остановлен на улице для проверки документов. Он находился в состоянии опьянения в общественном месте. Медосвидетельствование показало, что задержанный находится под «мухой». Он был доставлен в отделение для составления протокола. Пострадавшим оказался местный житель 1975 года рождения. Он ранее 9 раз привлекался к уголовной ответственности. Во время составления документов он решил избежать задержания, достал лезвие изо рта и дважды порезал запястье. Госпитализация в результате не потребовалась, так как сами полицейские и прибывшие медики оказали своевременную помощь. Также мужчина получил штраф.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter