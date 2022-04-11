На Урале пьяный мотоциклист без прав погиб в ДТП с иномаркой

Мотоциклист в поселке Колпаковка выехал на встречную полосу с включенными фарами. На время ослепленный водитель иномарки не смог избежать столкновения.

Ночью с 9 на 10 апреля в населенном пункте Колпаковка в аварии мотоцикла и машины погиб 34-летний местный житель, а его 28-летняя попутчица получила множественные переломы и была отвезена в больницу. Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, водитель мотоцикла двигался на большой скорости. Ни на нем, ни на попутчице не было защитных шлемов. Будучи нетрезвым, водитель мотоцикла выехал на встречку, по которой в тот момент ехал автомобиль Nissan. Произошло ДТП. Водитель иномарки серьезных травм не получил. Прибывшие на место сотрудники ГАИ пришли к выводу, что водитель мотоцикла сел за руль в нетрезвом состоянии. К тому же его транспортное средство не было зарегистрировано, а сам он не обладал водительскими правами. Позже подруга выпившего мотоциклиста рассказала, что они были в гостях, где выпили спиртное. Также известно, что во время движения у мотоциклиста были выключены фары. Поэтому иномарка, будучи ослепленной, не смогла избежать столкновения.

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