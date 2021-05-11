Нанес 12 ножевых: тагильчанин подозревается в зверском убийстве своей знакомой

Нанес 12 ножевых: тагильчанин подозревается в зверском убийстве своей знакомой
Нанес 12 ножевых: тагильчанин подозревается в зверском убийстве своей знакомой
Сегодня, 20:04ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Житель Нижнего Тагила подозревается в том, что нанес своей знакомой 12 ножевых ранений, от которых она скончалась.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 мая на Северном поселке. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей знакомой. В результате конфликта он начал бить женщину ножом. Пострадавшая скончалась на месте, сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Ночью 9 мая мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

Факт происшествия редакции TagilCity.ru подтвердили в МУ МВД России «Нижнетагильское». В Следственном комитете по Свердловской области обещали предоставить комментарий позднее.

Напомним, в конце апреля стало известно, что в Реже Свердловской области убили и сожгли 90-летнего ветерана и общественного деятеля. Подозреваемый был задержан, однако родственники уверены, что убийц трое.

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