Проверки пройдут в свердловских школах из-за стрельбы в Казани

Напомним, 11 мая в школе № 175 в Казани произошел взрыв и раздались выстрелы. 11 человек погибли. Педагог и восемь школьников скончались от ранений, двое несовершеннолетних разбились, выпрыгнув в окно. По подозрению в теракте был задержан 19-летний подозреваемый. Еще 32 пострадавшим оказывается медицинская помощь.