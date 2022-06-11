Стена дома рухнула в селе под Екатеринбургом

По словам жильцов, ночью их разбудил сильный шум. Некоторые подумали, что лопаются потолки, а оказалось, что из дома выпала часть кирпичной кладки. Очевидцы отмечают, что пострадавших нет, однако из администрации и управляющей компании никто не приезжал.