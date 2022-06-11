Стена дома рухнула в селе под Екатеринбургом

Стена дома рухнула в селе под Екатеринбургом
Стена дома рухнула в селе под Екатеринбургом
Сегодня, 13:00ПроисшествияФото: скриншот видео "Инцидент Екатеринбург" ВКонтакте
Несущая стена дома обвалилась посреди ночи в селе Горный Щит под Екатеринбургом.

По словам жильцов, ночью их разбудил сильный шум. Некоторые подумали, что лопаются потолки, а оказалось, что из дома выпала часть кирпичной кладки. Очевидцы отмечают, что пострадавших нет, однако из администрации и управляющей компании никто не приезжал.

Теплая труба с ободранной изоляцией идет прямо по стене. Зимой стена покрывается льдом и постепенно разрушается, рассказал подписчик паблика «Инцидент Екатеринбург» ВКонтакте.

Напомним, осенью 2021 года в Екатеринбурге на припаркованный автомобиль обрушилась часть стены дома, отнесенного к объектам культурного наследия.

Сюжеты:
Новости УрФО
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