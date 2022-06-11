Трамваи встали в Екатеринбурге из-за упавшей в вагоне пассажирки

Очевидцы отметили, что пострадавшая из-за резкого толчка транспортного средства упала между дверями трамвая и ступеньками вагона. Какие именно пассажирка получила травмы, не известно.
Пока медики скорой помощи добирались на место происшествия, движение трамваев было приостановлено, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, в конце мая в столице Урала столкнулись два трамвая, так как одно из транспортных средств сошло с рельсов. На месте работали спасательные службы. Из-за ДТП движение также было заблокировано на некоторое время.