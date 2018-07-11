87-летняя женщина пропала в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле в районе ТЦ «Райт» пропала 87-летняя женщина.
Сюжеты: Нижний Тагил
5 июля в Нижнем Тагиле пропала Балмашева (Меньшикова) Нина Евгеньевна 22.01.1931 года рождения.
Рост тагильчанки 160 см, телосложение плотное, глаза карие, волосы седые (убраны в пучок). Предположительно, была одета в серую плотную юбку ниже колен. С собой у нее была холщовая сумка.
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Сообщается, что пожилая женщина может нуждаться в медицинской помощи.
Всем, кому что-либо известно о месте нахождения Нины Евгеньевны, просьба звонить по тел.: 89826640590.
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