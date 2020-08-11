В Екатеринбурге скончался видеоинженер «4 канала» с подтвержденным коронавирусом

В Екатеринбурге скончался видеоинженер «4 канала» с подтвержденным коронавирусом

Сегодня, 14:39ПроисшествияPhoto: E1.ru
В Екатеринбурге в больнице № 40 скончался видеоинженер «Четвертого канала» и «Бокс ТВ» Алексей Сиверт, пишет E1.

Отмечается, что у него был подтвержден коронавирус. У него болезнь протекала в тяжелой форме. Сиверт был подключен к аппарату ИВЛ. Он скончался в возрасте 48 лет.

Как рассказали изданию коллеги Алексея, у нескольких сотрудников телекомпании «Бокс ТВ» летом ыл подтвержден коронавирус и офис, расположенный по соседству с «Четвертым каналом» и «Студией-41», закрывали на карантин. Они отметили, что видеоинженер до последнего создавал сюжеты на удаленке.

До прихода на «Бокс ТВ» Алексей Сиверт работал на телеканалах АТН и ГТРК «Урал». Он был режиссером, занимался монтажом сюжетов и создавал видеографику.

По словам коллег телевизионщика, в больнице он находился под тщательным наблюдением врачей. У него были проблемы с сердцем.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Екатеринбурге скончался 32-летний доктор медицинских наук Михаил Гилев. О причинах его смерти не сообщается.

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