В Нижнем Тагиле на УВЗ опровергли возгорание в одном из цехов из-за протекающей крыши

На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле опровергли информацию о возгорании в подвале цеха № 562 из-за протекающей крыши, о котором сообщали тагильчане в социальных сетях.

В группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» очевидец происшествия рассказал о пожаре, произошедшем якобы из-за короткого замыкания. В цехе № 562 09.08.2020 в подвале «земледелки» из-за протекающей крыши произошло короткое замыкание, и разгорелся пожар, но его, слава богу, быстро ликвидировали, написал очевидец. TagilCity.ru в пресс-службе предприятия сообщили, что информация не соответствует действительности. Возникшая в подразделении нештатная ситуация связана с ливнем, во время которого часть влаги через крышной вентилятор попала на шинопровод. Персонал цеха и оборудование при этом не пострадали. С ситуацией справились силами подразделения. В настоящее время цех работает в штатном режиме. Данная ситуация никак не связана с состоянием кровли, ремонт которой в цехах предприятия проводится ежегодно в плановом режиме, в том числе и в текущем году, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе. Ранее в одном из цехов УВЗ произошло затопление. На заводе сообщили, что причиной ЧП стали аномально сильные ливни. На видео, опубликованном очевидцем, видно, как вода фонтаном льется из трубы, расположенной под крышей цеха. Авария была устранена в кратчайшие сроки. Персонал и оборудование не пострадали, отмечают на предприятии.

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