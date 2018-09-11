Два хирурга из Нижнего Тагила осуждены за смерть пациента

Суд установил, что в ночь с 9 на 10 марта 2017 года в Демидовскую городскую больницу бригадой «скорой помощи» был доставлен мужчина 1959 года рождения.

Изначально при первом осмотре ему был поставлен верный диагноз. Однако потом пациента оставили в коридоре отделения на несколько часов, не оказав ему медицинской помощи.

Утром около 8:30 мужчину осмотрел второй хирург и без детального обследования поставил неверный диагноз. В дальнейшем проводилось лишь консервативное лечение, хотя пациенту требовалось экстренная операция.

Вечером 10 марта, после вмешательства супруги, мужчина в тяжелом состоянии был переведен в реанимацию. Несмотря на все последующие реанимационные мероприятия, днем 12 марта мужчина скончался.