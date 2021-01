В Нижней Салде газовики отключили жителей от «голубого топлива» в 30-градусный мороз

В Нижней Салде «ГАЗЭКС» без уведомления отключил газ жителям в 30-градусный мороз.

Причиной отключения стала утечка газа, но работники не смогли устранить её оперативно и отключили жителям газ на несколько дней. При этом они предлагают салдинцам готовить еду в микроволновке, пишет vSalde.ru. Жильцы отмечают, что на подъезде дома предварительно не было уведомлений о проверке. На сайте «ГАЗЭКС» также нет даты проверки, написан только месяц. При этом газовики ходят по квартирам только по будням с 9.00 до 15.00, то есть большинству рабочих нужно брать отгул. В итоге дома не оказалось более 70% жителей подъезда. Работники «ГАЗЭКСа» отключили газ из‑за «неустранимой утечки». Затем они повесили объявление о том, что повторная проверка будет через два дня, и уехали. Задавшим вопрос об отключении жителям, сотрудник местного отделения «ГАЗЭКСа» предложил готовить пищу в микроволновках. Однако компания отказалась их предоставить в пользование, сославшись на то, что прибор есть у 90% населения. Представители пресс‑службы газовой компании пообещали разобраться в ситуации и довести информацию до руководства предприятия. Напомним, в ночь с 8 по 9 января в поселке Новоасбест в Горноуральском городском округе более 800 человек остались без отопления из-за прорыва на теплотрассе. В поселке под Нижним Тагилом более 800 человек остались без отопления

