В Нижней Салде газовики отключили жителей от «голубого топлива» в 30-градусный мороз

В Нижней Салде газовики отключили жителей от «голубого топлива» в 30-градусный мороз

Сегодня, 16:39ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижней Салде «ГАЗЭКС» без уведомления отключил газ жителям в 30-градусный мороз.

Причиной отключения стала утечка газа, но работники не смогли устранить её оперативно и отключили жителям газ на несколько дней. При этом они предлагают салдинцам готовить еду в микроволновке, пишет vSalde.ru.

Жильцы отмечают, что на подъезде дома предварительно не было уведомлений о проверке. На сайте «ГАЗЭКС» также нет даты проверки, написан только месяц. При этом газовики ходят по квартирам только по будням с 9.00 до 15.00, то есть большинству рабочих нужно брать отгул.

В итоге дома не оказалось более 70% жителей подъезда. Работники «ГАЗЭКСа» отключили газ из‑за «неустранимой утечки». Затем они повесили объявление о том, что повторная проверка будет через два дня, и уехали.

Задавшим вопрос об отключении жителям, сотрудник местного отделения «ГАЗЭКСа» предложил готовить пищу в микроволновках. Однако компания отказалась их предоставить в пользование, сославшись на то, что прибор есть у 90% населения.

Представители пресс‑службы газовой компании пообещали разобраться в ситуации и довести информацию до руководства предприятия.

Напомним, в ночь с 8 по 9 января в поселке Новоасбест в Горноуральском городском округе более 800 человек остались без отопления из-за прорыва на теплотрассе.

Stories:
Верхняя и Нижняя Салда
Related news:
отключениеГАЗНижняя Салдамороз
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы