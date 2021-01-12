В Нижней Салде газовики отключили жителей от «голубого топлива» в 30-градусный мороз

Жильцы отмечают, что на подъезде дома предварительно не было уведомлений о проверке. На сайте «ГАЗЭКС» также нет даты проверки, написан только месяц. При этом газовики ходят по квартирам только по будням с 9.00 до 15.00, то есть большинству рабочих нужно брать отгул.