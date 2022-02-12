Из-за сообщения о минировании эвакуированы жильцы многоэтажки в Екатеринбурге

Из-за сообщения о минировании эвакуированы жильцы многоэтажки в Екатеринбурге
Из-за сообщения о минировании эвакуированы жильцы многоэтажки в Екатеринбурге
Сегодня, 22:11ПроисшествияФото: 1MI
Сообщение о минировании многоэтажного дома на улице Бисертская, 18 поступило в спецслужбы Екатеринбурга.

Около 20.30 на месте уже работали спасатели. Людей из дома вывели на улицу, пишет Е1 со ссылкой на жителей дома.

По из словам, к дому приехала полиция и ОМОН. Очевидцы утверждают, что кто-то был арестован. На улице жильцы провели не более часа.

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Екатеринбург
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