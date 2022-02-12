Стали известны подробности убийства 5-летней девочки из Екатеринбурга

Стали известны подробности убийства 5-летней девочки из Екатеринбурга
Стали известны подробности убийства 5-летней девочки из Екатеринбурга
Сегодня, 12:51ПроисшествияФото: 1MI
Знакомый с неблагополучной семьей из Екатеринбурга, в которой отчим до смерти избил 5-летнюю девочку, рассказал подробности трагедии.

По его словам, мать и отчим вели асоциальный образ жизни. Мужчина употреблял наркотики, а женщина занималась по ночам проституцией, оставляя дочь с сожителем. Девочка страдала недержанием мочи, а отчим бил ее, когда она не успевала дойти до туалета. В день убийства мужчина не рассчитал свои силы, поэтому ребенок погиб, пишет Е1.

Напомним, за убийство падчерицы отчим арестован на два месяца. Мать вызвала медиков только через 13 часов после смерти ребенка, так как ее не было дома. Дело находится под личным контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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Екатеринбург
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