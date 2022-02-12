Стали известны подробности убийства 5-летней девочки из Екатеринбурга

По его словам, мать и отчим вели асоциальный образ жизни. Мужчина употреблял наркотики, а женщина занималась по ночам проституцией, оставляя дочь с сожителем. Девочка страдала недержанием мочи, а отчим бил ее, когда она не успевала дойти до туалета. В день убийства мужчина не рассчитал свои силы, поэтому ребенок погиб, пишет Е1.