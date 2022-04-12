Под Нижним Тагилом полтора месяца ищут пропавшую бабушку

О пропавшей в поселке Баранчинский под Нижним Тагилом старушке ничего не известно с 1 марта. 83-летняя пропавшая может нуждаться в медпомощи.

В Нижнем Тагиле ищут пропавшую бабушку, которая может нуждаться в оказании медпомощи. По данным «Лизы Алерт» пропала 83-летняя Михайлова Татьяна Маркеловна из поселка Баранчинский Свердловская области. О местонахождении женщины ничего не известно с 1 марта. Среди примет старушки перечислены следующие: рост 160 см, телосложение среднее, волосы короткие, глаза серые. Она была одета в черную куртку и берет, также на женщине были голубые сапоги. Любую информацию о пропавшей волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят сообщать по тел. 8 (800) 700-54-52 или 112.

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