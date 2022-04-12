Три легковушки и гараж сгорели в Нижнем Тагиле

Загорелся гаражный бокс на ул. Индустриальной в Нижнем Тагиле. В результате сгорели три легковушки и прошивка самого бокса.

В гаражном боксе в Нижнем Тагиле произошел сильный пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. ЧП произошло сегодня, 12 апреля, в ранее утреннее время. Загорелся гаражный бокс на ул. Индустриальной. Огонь наблюдался на всей площади 120 «квадратов». В ходе возгорания было уничтожено три легковых автомобиля и повреждена внутренняя обшивка помещения. Спасателям весть о пожаре поступила в 5.40. На место выехало 15 сотрудников МЧС и 5 единицы техники. Пожар смогли потушить за 15 минут. Еще через это же время был ликвидирован очаг. Проливку и прочие завершающие действия спасатели завершили к семи часам утра.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter