Три легковушки и гараж сгорели в Нижнем Тагиле

В гаражном боксе в Нижнем Тагиле произошел сильный пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
ЧП произошло сегодня, 12 апреля, в ранее утреннее время. Загорелся гаражный бокс на ул. Индустриальной. Огонь наблюдался на всей площади 120 «квадратов». В ходе возгорания было уничтожено три легковых автомобиля и повреждена внутренняя обшивка помещения.
Спасателям весть о пожаре поступила в 5.40. На место выехало 15 сотрудников МЧС и 5 единицы техники.
Пожар смогли потушить за 15 минут. Еще через это же время был ликвидирован очаг. Проливку и прочие завершающие действия спасатели завершили к семи часам утра.