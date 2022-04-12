Выпрыгнувший на спор из окна тагильской школы ученик госпитализирован в Екатеринбург

Несчастный случай произошел в школе № 13 на улице Щорса, 8 в Нижнем Тагиле 11 апреля. Пятиклассник на спор выпрыгнул из окна, мальчик госпитализирован в Екатеринбург.

12-летний Никита выпрыгнул на спор за тысячу рублей, для этого он отпросился у учителя посреди урока в уборную, сообщают подписчики группы «Инцидент. Нижний Тагил» ВКонтакте. По словам очевидцев, все происходящее снимала на камеру телефона семиклассница, которая после прыжка ушла с места происшествия. Прибывшие медики скорой помощи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, ушибы, гематомы и закрытый перелом пяточной кости. После консилиума ребенка отправили на лечение в Екатеринбург. Известно, что Никита воспитывается в детдоме, откуда и ездит в школу вместе со своими сестрами. Полиция установила, что в отношении мальчика физического воздействия не совершалось. На учете в ПДН ребенок не состоит. Напомним, в декабре 2021 года 9-летний мальчик в Тавде спрыгнул с недостроенного здания, но остался жив. Школьник получил плохие оценки и испугался, что его за это будут ругать родители. Девятилетний школьник в Тавде выпрыгнул из окна

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