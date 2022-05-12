Бабушка пропавшей екатеринбурженки считает, что девушка могла сбежать

Бабушка пропавшей 9 мая молодой матери из Екатеринбурга Кристины Кель считает, что девушка могла самостоятельно уехать в Березовский, где у нее находится мать. Об этом сообщает издание Е1.
Напомним, ранее стало известно, что в городе разыскивается 22-летняя мать 7-месячного ребенка, вышедшая в магазин за газировкой и не вернувшаяся обратно.
По словам бабушки Людмилы Кибиревой, у девушки было сложное детство. Какой-то период она провела в детском доме, потому что туда ее направили органы опеки. Родители Кристины рано развелись.
Также у Кристины, как выяснилось со слов бабушки, есть еще один ребенок. Мальчик, родившийся от первого мужа девушки, проживает с ним.
Бабушка предположила, что девушка могла уехать в Березовский к матери. Также она рассказала, что ранее девушка уезжала к кому-то в Челябинск.
Напомним, всех кто видел Кристину Кель просят звонить по тел. 356–42–06 и 102, а также +7 950 639–66–66.