Бабушка пропавшей екатеринбурженки считает, что девушка могла сбежать

Бабушка пропавшей екатеринбурженки считает, что девушка могла сбежать
Бабушка пропавшей екатеринбурженки считает, что девушка могла сбежать
Сегодня, 13:55ПроисшествияФото: страница Кристины во "ВКонтакте"

О пропавшей маме 2 детей из Екатеринбурга рассказала ее бабушка

Бабушка пропавшей Кристины Кель рассказала, что ранее девушка уезжала в Березовский и Челябинск.

Бабушка пропавшей 9 мая молодой матери из Екатеринбурга Кристины Кель считает, что девушка могла самостоятельно уехать в Березовский, где у нее находится мать. Об этом сообщает издание Е1.

Напомним, ранее стало известно, что в городе разыскивается 22-летняя мать 7-месячного ребенка, вышедшая в магазин за газировкой и не вернувшаяся обратно.

По словам бабушки Людмилы Кибиревой, у девушки было сложное детство. Какой-то период она провела в детском доме, потому что туда ее направили органы опеки. Родители Кристины рано развелись.

Также у Кристины, как выяснилось со слов бабушки, есть еще один ребенок. Мальчик, родившийся от первого мужа девушки, проживает с ним.

Бабушка предположила, что девушка могла уехать в Березовский к матери. Также она рассказала, что ранее девушка уезжала к кому-то в Челябинск.

Напомним, всех кто видел Кристину Кель просят звонить по тел. 356–42–06 и 102, а также +7 950 639–66–66.

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