Катер с пассажирами перевернулся на Плотинке в Екатеринбурге (ВИДЕО)

По всей видимости, судно перевернулось из-за резкого виража. Очевидцы видели, что люди выныривали из-под лодки. По всей видимости, судно перевернулось из-за резкого виража. Добавим, что на подобных катерах людей обычно катают за деньги.

На помощь к четырем пассажирам - двум девушкам и двум парням - пришли люди в спасательных жилетах, пишет E1.ru. По сообщению очевидцев, одна из девушек поранила палец, у нее текла кровь.

Прохожие, ставшие свидетелями инцидента, советовали пострадавшим дождаться хозяина аттракциона и потребовать компенсацию. Когда мужчина на дорогой иномарке приехал на место, он стал ругаться, а затем увез пассажиров. Катер стоит на причале, из него вычерпали воду.