Катер с пассажирами перевернулся на Плотинке в Екатеринбурге (ВИДЕО)
12 июня 2017, 10:15Происшествия
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Вечером 11 июня в столице Урала произошло ЧП - на Плотинке перевернулся катер с пассажирами.
Сюжеты: Екатеринбург
По всей видимости, судно перевернулось из-за резкого виража. Очевидцы видели, что люди выныривали из-под лодки. По всей видимости, судно перевернулось из-за резкого виража. Добавим, что на подобных катерах людей обычно катают за деньги.
На помощь к четырем пассажирам - двум девушкам и двум парням - пришли люди в спасательных жилетах, пишет E1.ru. По сообщению очевидцев, одна из девушек поранила палец, у нее текла кровь.
Прохожие, ставшие свидетелями инцидента, советовали пострадавшим дождаться хозяина аттракциона и потребовать компенсацию. Когда мужчина на дорогой иномарке приехал на место, он стал ругаться, а затем увез пассажиров. Катер стоит на причале, из него вычерпали воду.
Видео: E1.ru
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