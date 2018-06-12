Турист из Екатеринбурга погиб во время сплава по горной реке в Казахстане

Мастер спорта по водному туризму Фазыл Бакиров вместе с 7-ю туристами сплавлялся на катамаране по горной реке.

Катамаран, в котором находился свердловчанин, застрял, прибившись к берегу реки. С другого берега мужчине бросили страховку, но когда он спускался с камня, то не удержал равновесия, поскользнулся и упал в воду, ударившись головой.

Он почему-то не стал грести, и его подхватило мощным потоком, а страховка зацепилась за подводный камень. Мы стали бросать другой страховочный конец, он падал рядом с лицом Фазыла, но тот не реагировал рассказал руководитель похода Сергей Безроднов.

Мужчину вытащили из воды на берег, однако он не подавал признаков жизни. Туристы вызвали спасателей и ожидали их прибытия в ущелье, пишет Е1.

30 апреля 37-летняя екатеринбурженка погибла по время сплава на «Оленьих ручьях».