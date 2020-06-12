Грузовая газель сбила пенсионера на парковке у «Монетки» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:17ПроисшествияФото: «ЧП Нижний Тагил»
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Грузовая газель, сдавая задним ходом, наехала на проходившего мимо мужчину у магазина «Монетка» на Вагонке, сообщили TagilCity.ru очевидцы происшествия.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошёл в полпервого днём в пятницу, 12 июня, пишет паблик «ЧП Нижний Тагил».
По словам очевидцев, водитель газели начал манёвр для разгрузки товара, однако не заметил идущего прямо под колёса пенсионера. Мужчине вызвали скорую и отвезли в больницу.
В ГИБДД Нижнего Тагила TagilCity.ru факт наезда на пенсионера подтвердили.
Водитель Газели 1981 года рождения допустил наезд на пешехода. 70-летний мужчина в результате аварии не пострадал, добавили в госавтоинспекции.
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