ДТП с несколькими авто произошло на ул. Фестивальной в Нижнем Тагиле

ДТП с несколькими авто произошло на ул. Фестивальной в Нижнем Тагиле
ДТП с несколькими авто произошло на ул. Фестивальной в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Минимум три автомобиля пострадали в дорожной аварии днем 12 июня на перекрестке улиц Республиканской и Фестивальной в Нижнем Тагиле. В связи с этим ДТП на участке затруднено движение транспорта.

Столкновение произошло на нерегулируемом перекрестке на выезде с Сухоложского поселка, в связи с чем поток движения оказался частично заблокирован. На месте ДТП на данный момент работают сотрудники ГИБДД, регулируя движения транспорта и оформляя ДТП.

На место аварии прибыла скорая помощь. Количество пострадавших и степень повреждений уточняются.

Основной удар пришёлся на красную иномарку, двигавшуюся по Фестивальной улице в сторону Южного въезда, рассказывают очевидцы. У машины повреждения спереди от столкновения с синим Ford, также сзади в нее врезалась еще одна иномарка. На дороге разлиты технологические жидкости и лежит отлетевший от автомобиля Ford бампер.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, что 10 июня авария произошла между иномаркой и ГАЗелью. Выезжая с парковки на проезжую часть, водитель иномарки не убедился в безопасности маневра и столкнулась с пассажирской ГАЗелью. В момент аварии в автобусе находились пассажиры, травмы получила 63-летняя пенсионерка. По данному инциденту ведётся административное расследование.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
дтпаварияперекрестокфестивальнаяСухоложский
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы