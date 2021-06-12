ДТП с несколькими авто произошло на ул. Фестивальной в Нижнем Тагиле

Минимум три автомобиля пострадали в дорожной аварии днем 12 июня на перекрестке улиц Республиканской и Фестивальной в Нижнем Тагиле. В связи с этим ДТП на участке затруднено движение транспорта.

Столкновение произошло на нерегулируемом перекрестке на выезде с Сухоложского поселка, в связи с чем поток движения оказался частично заблокирован. На месте ДТП на данный момент работают сотрудники ГИБДД, регулируя движения транспорта и оформляя ДТП. На место аварии прибыла скорая помощь. Количество пострадавших и степень повреждений уточняются. Основной удар пришёлся на красную иномарку, двигавшуюся по Фестивальной улице в сторону Южного въезда, рассказывают очевидцы. У машины повреждения спереди от столкновения с синим Ford, также сзади в нее врезалась еще одна иномарка. На дороге разлиты технологические жидкости и лежит отлетевший от автомобиля Ford бампер. Фото: TagilCity.ru Напомним, что 10 июня авария произошла между иномаркой и ГАЗелью. Выезжая с парковки на проезжую часть, водитель иномарки не убедился в безопасности маневра и столкнулась с пассажирской ГАЗелью. В момент аварии в автобусе находились пассажиры, травмы получила 63-летняя пенсионерка. По данному инциденту ведётся административное расследование. Травмы получила пассажирка ГАЗели после столкновения с иномаркой в центре Тагила

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